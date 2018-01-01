Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Татьяна Коробова
Как развивать личный бренд через лидерство
Андрей Шевчишин
Каким будет курс под Новый год
Александр Чапча
Как настроить бизнес-процессы и создать команду мечты
Виктория Берещак
Кому понадобился строительный бизнес

На ProZorro. Продажи выставили первые нефтегазовые лицензии

Сегодня, 14:41
53
Цей матеріал також доступний українською

Заявку на участие в аукционе можно подать в течение 90 календарных дней

Государственная служба геологии и недр выставила в системе ProZorro.Продажи первые десять лотов на нефтегазовые участки, которые впоследствии будут выставлены на открытых аукционах.

Об этом сообщил т. и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк, пишет пресс-служба ведомства.

"В дальнейшем мы планируем выставлять от 5 до 10 лотов ежемесячно, и это будет касаться не только нефтегазоносных участков, но и будут разные месторождения с различными полезными ископаемыми. В 2019 году мы планируем провести более 10 аукционов онлайн", - рассказал он.

Кирилюк напомнил, что заявление на участие в аукционе можно подать в течение 90 календарных дней. Это позволит потенциальным покупателям тщательно подготовиться к аукционам.

Участниками аукционов могут быть компании, уже имеющие регистрацию в Украине. Победитель торгов будет обязан выполнить минимальный перечень работ по добыче полезных ископаемых. Если компания не выполнит минимум, у нее заберут специальное разрешение.

Напомним, что с конца октября вступило в силу решение Кабмина о реализации экспериментального проекта по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Таким образом, Госгеонедра будет выставлять такие разрешения на электронные аукционы в ProZorro.Продажи.

Теги:   ProZorro Добыча нефти Спезразрешение Лицензия Добыча газа Нефть Газ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Виктория Берещак - фото
Виктория Берещак
Кому понадобился строительный бизнес
1400
Иван Компан - фото
Иван Компан
Разгром уоллстритовских рабочих
1206
Андрей Заяц - фото
Андрей Заяц
IT в медицине в Украине: год трансформации
1184
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара
5785
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как торговая война Китая и США отразится на Украине
5602
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5473
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15767
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Какую проблему на самом деле должен решить НнВК
7352
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100

Последние новости

Геополитика

Сегодня, 15:39

В Минобороны РФ назвали "словесным подвигом" проход эсминца ВМС США в Японском море
Компании/Рынки

Сегодня, 15:38

Рада изменила правила маркировки продуктов и ввела штрафы за обман потребителей
LOL

Сегодня, 15:28

Много успел построить. Депутата ВР поймали за игрой в стратегию