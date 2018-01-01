На ProZorro. Продажи выставили первые нефтегазовые лицензии Сегодня, 14:41 53 Цей матеріал також доступний українською Заявку на участие в аукционе можно подать в течение 90 календарных дней

Государственная служба геологии и недр выставила в системе ProZorro.Продажи первые десять лотов на нефтегазовые участки, которые впоследствии будут выставлены на открытых аукционах.

Об этом сообщил т. и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк, пишет пресс-служба ведомства.

"В дальнейшем мы планируем выставлять от 5 до 10 лотов ежемесячно, и это будет касаться не только нефтегазоносных участков, но и будут разные месторождения с различными полезными ископаемыми. В 2019 году мы планируем провести более 10 аукционов онлайн", - рассказал он.

Кирилюк напомнил, что заявление на участие в аукционе можно подать в течение 90 календарных дней. Это позволит потенциальным покупателям тщательно подготовиться к аукционам.

Участниками аукционов могут быть компании, уже имеющие регистрацию в Украине. Победитель торгов будет обязан выполнить минимальный перечень работ по добыче полезных ископаемых. Если компания не выполнит минимум, у нее заберут специальное разрешение.

Напомним, что с конца октября вступило в силу решение Кабмина о реализации экспериментального проекта по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Таким образом, Госгеонедра будет выставлять такие разрешения на электронные аукционы в ProZorro.Продажи.