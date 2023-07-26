Кабмин выделил 40 млрд грн для инвестирования в украинское производство беспилотников 26 июля, 12:27 Кабмин выделил 40 млрд грн для инвестирования в украинское производство беспилотников (Фото:Денис Шмыгаль/Facebook)

Правительство в 2023 году выделило 40 млрд грн, которые инвестируют в украинских производителей беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам форума, посвященного годовщине проекта Армия дронов.

Он заявил, что были устранены таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций к БПЛА, а также поднята доля прибыли производителей дронов до 25%.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что было принято решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

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«Война ежедневно ставит новые вызовы. Один из ключевых — военные технологии. Мы должны быть на шаг впереди врага и беречь каждого нашего воина. Беспилотники дают такие возможности», — говорится в сообщении.

Глава правительства заявил, что год назад по инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 удалось собрать более 4 млрд грн, которые были инвестированы в украинских производителей беспилотников.

Он отметил, что тогда их было меньше десятка, в то время как сейчас уже более 40 компаний имеют контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз.

«Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники — это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями», — отметил Шмыгаль.

Проект Армия дронов — комплексная программа, которая включает системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Проект воплощают при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

В апреле этого года Польша упростила экспорт беспилотников в Украину. Экспорт дронов будет осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного Министром развития и технологии Республики Польша.

18 июня сообщалось, что правительство Украины разрешит выдавать лицензии на производство боеприпасов для дронов.

