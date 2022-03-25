На покупку Челси претендуют две группы американских инвесторов, остальные остались за бортом — FT 25 марта, 10:41 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett / REUTERS)

Среди претендентов на покупку футбольного клуба Челси за 3 млрд фунтов стерлингов определились двое фаворитов.

Главными претендентами на покупку футбольного клуба Челси, который долгое время находился в собственности российского олигарха Романа Абрамовича, претендуют две группы американских инвесторов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

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Предложения поступили от группы инвесторов во главе с Тоддом Боли — финансистом и владельцем бейсбольной команды Los Angeles Dodgers. Вторым претендентом является группа инвесторов во главе с миллиардерами Джошем Харрисом и Дэвидом Блитцером. Они владеют и другими спортивными командами, включая Philadelphia 76ers.

По словам собеседников издания, другие претенденты на покупку клуба, в том числе Saudi Media Group, были исключены из процесса. Ожидается, что заявки от британского застройщика Ника Кэнди, который работал от имени консорциума инвесторов, и лондонского инвестиционного менеджера Centricus также не будут приняты.

По данным источников FT, заявки оцениваются на основе сложного набора критериев, в том числе того, какая часть предложения будет направлена ​​​​на благотворительность и сколько средств будет доступно для инвестирования в сам клуб и его стадион. Также оценивается опыт претендентов в управлении высококлассными активами.

10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.

Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.

Позже английская Премьер-лига отстранила бизнесмена от управления лондонским клубом.

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