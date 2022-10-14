Есть и другие желающие. На покупку активов Credit Suisse претендует Mizuho Financial

14 октября, 12:27
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Mizuho Financial заинтересован в секьюритизированных продуктах Credit Suisse (Фото:Arnd Wiegmann/Reuters)

Mizuho Financial заинтересован в секьюритизированных продуктах Credit Suisse (Фото:Arnd Wiegmann/Reuters)

Японский банк Mizuho Financial Group Inc. интересуется приобретением как минимум части подразделения секьюритизированных продуктов швейцарского банка Credit Suisse Group AG.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники

Также, как сообщает издание, на покупку активов Credit Suisse претендуют инвесткомпании Apollo Global Management Inc., Centerbridge Partners, Pimco и Sixth Street.

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Главный исполнительный директор Mizuho Масахиро Кихара ранее заявлял, что операции с секьюритизированными продуктами являются основой его американского бизнеса в сфере операций на финансовом рынке.

Цена акций Credit Suisse упала более чем на 25% в прошлом месяце до уровня ниже 4 швейцарских франков.

Спреды по кредитным дефолтным свопам банка, которые обеспечивают защиту от дефолта компании, резко выросли 30 сентября. За последние две недели свопы подскочили более чем на 50 базисных пунктов, достигнув 250 базисных пунктов в пятницу.

Руководство Credit Suisse пытается убедить инвесторов и клиентов в том, что банку ничего не угрожает на фоне падения акций и слухов о финансовой неустойчивости банка.

Банк заявил о своих планах выкупить до $3 млрд старших долговых бумаг в попытках успокоить инвесторов на фоне падения акций и слухов о финансовых проблемах.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Банки Швейцария Credit Suisse

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