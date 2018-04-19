На Львовщине запустят завод парфюмерии после шестилетнего простоя

На заводе будут производить душистые спиртосодержащие вещества для духов

Государственное предприятие Укрспирт запустит завод по производству душистых спиртосодержащих веществ и уксуса во Львовской области.

Об этом Укрспирт сообщил на своей Facebook-странице.

Так, восстановленный завод начнет работу в с. Большой Любинь Львовской области по адресу ул.Львовская, 176.

Отмечается, что восстановление производства реализовано в рамках стратегического плана развития Укрспирта на Львовщине, согласно меморандуму, который 9 февраля подписали Львовская областная госадминистрация и предприятие.

Меморандум предусматривает возобновление работы спиртзаводов Львовщины и выпуск новой продукции.

Напомним, что в апреле 2017 года Укрспирт временно прекратил производство.