На Лукьяновке в Киеве нацелились открыть ТРЦ-долгострой

На Лукьяновке в Киеве через три года введут в эксплуатацию торгово-развлекательный комплекс (ТРК) Lukianivka Mall.

Об этом говорится в годовом финотчете девелоперской компании Arricano Real Estate Plc на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"В рамках нового девелопмента компания развивает проекты в Одессе и на Лукьяновке в Киеве. Мы сфокусированы на проекте на Лукьяновке, строительство продолжается, и в настоящее время мы оцениваем варианты финансирования для завершения проекта в 2020 году", – приводятся в отчете слова гендиректора компании Михаила Меркулова.

ТРЦ будет расположен на ул.Дегтяревской, 7 на участке 4,14 га. Его площадь составит около 47 тыс. кв. м, комплекс будет включать гипермаркет, магазины и торговые галереи, зону отдыха и развлечений, рестораны и зону обслуживания. Кроме того, в нем будет двухуровневая подземная парковка и 7-этажное жилое здание, строительство которого будет продолжаться после завершения строительства торгового центра.

Примечательно, что строительство этого ТРЦ началось еще в 2013 году.

Ранее сообщалось, что суд в Лондоне обязал компанию близкого к президенту бизнессмена передать в пользу Arricano акции скандального ТРЦ Sky Mall в Киеве на Троещине.

Arricano Real Estate специализируется на строительстве ТРЦ, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Компания по состоянию на начало 2017 года владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: РайON и Проспект в Киеве, Солнечная галерея в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и Южная галерея в Симферополе (Крым). Ранее компания контролировала миноритарную долю 49,9% в ТРЦ Sky Mall.

Кроме того, три проекта Arricano находятся на стадии девелопмента: ТРК Лукьяновка и ТРК Петровка в Киеве, а также ТРК Odessa Mall в Одессе.