На юге Украины построят новые ветроэлектростанции

Компания Виндкрафт Украина, оперирующая ветроэлектростанциями (ВЭС) в Херсонской области, планирует увеличить их мощность до 170 МВт до конца текущего года. Кроме того, в 2019 году компания допускает их наращивание еще на 150-170 МВт.

Об этом сообщил генеральный директор компании Карл Стурен агентству Интерфакс-Украина.

"До конца года будет 170 МВт: добавили 100 МВт", – сказал он, комментируя развитие компании в 2018 году.

Стурен отметил, что в текущем году компания использовала собственные средства и банковские кредиты. В дальнейшем, по его словам, для реализации планов расширения Виндкрафт Украина будет рассматривать различные варианты финансирования.

Гендиректор сообщил, что пока компания за собственные ресурсы начала строить подстанцию, которая позволит увеличить мощности. Он уточнил, что новые площадки находяться неподалеку от уже освоенных.

Стурен отметил, что считает бизнес на ветроэлектростанциях более устойчивым. "Ветер более sustainable: он сложнее, но лучше вписывается в энергосистему и лучше для потребителя", – сказал он, отвечая на вопрос, почему его компания остается приверженцем ВЭС, а не солнечных электростанций, которые более популярны среди инвесторов за счет более высокого тарифа и меньших капиталовложений.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области Новодмитриевскому сельсовету выделили 10 гектар земли для установки ветроэлектрических установок. Разработкой и реализацией проекта занимается компания Виндкраф Украина. Проект предполагал установку 16 ветряков мощностью 170 МВт и высотой около 150 метров.

Также сообщалось, что в Херсонской области готовится к реализации новый крупный проект в сфере возобновляемой энергетики – сооружение комплекса ветровых электростанций в рамках совместного проекта Украины и Норвегии.

Виндкрафт Украина основана в 2009 году, занимается разработкой и инвестированием в проекты в сфере ветровой энергетики в Украине. Основным предметом деятельности компании является производство, передача, поставка и распределение электроэнергии.

Первым объектом компании стал парк ВЭС Новороссийская в пгт Лазурное мощностью 9,8 МВт, что обеспечило электроэнергией более 3 тыс. домохозяйств.