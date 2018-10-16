На границе с Польшей построят украинский товарный терминал

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Депутат Ковельского райсовета планирует построить логистический центр у границы с Польшей
Фото: Avito

Депутат Ковельского райсовета планирует построить логистический центр у границы с Польшей

Депутат Ковельского районного совета, бизнесмен Юрий Хороших планирует построить логистический центр для перевалки грузов с железнодорожной станции Ягодин около пропускного пункта Ягодин-Дорохуск на принадлежащем ему участке в 1,5 га.

Об этом говорится в сообщении издания Голос Украины, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Ягодин имеет преимущество в том, что трасса Киев-Варшава размещена от путей на расстоянии менее 100 м, то есть существуют прекрасные возможности перегружать все из вагонов в автомобили и наоборот", – сказал Хороших.

Депутат уточнил, что его участок находится в 40-50 метрах от шоссе Киев-Варшава и граничит с путями украинского и европейского стандартов.

Он уточнил, что уже в следующем месяце планирует начать отгрузку щебня и кварцевого песка, так как их стоимость за границей гораздо выше, чем в Украине.

По его словам, в следующих планах – установка погрузчика для контейнеров 20-40 тонн. Как отметил депутат, в настоящее время на северо-западе Украины подобные мощности по перегрузке контейнеров отсутствуют, тогда как на польских станциях Дорохуск и Хелм такие операции проводят.

Он добавил, что его участок позволяет загружать контейнеры сразу в вагоны европейского стандарта, и поскольку станция Ягодин – пограничная, то постановка вагонов будет оплачиваться как до границы, в соответствии с польским тарифным планом, что удешевит услугу.

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