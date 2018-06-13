На грани банкротства. Топ-менеджер Укрпочты рассказал о финансовой ситуации компании

В случае прекращения сотрудничества с Пенсионным фондом Укрпочте придется закрыть 6 тыс. отделений и уволить 25 тыс. сотрудников

Первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Чернявский заявил о критическом состоянии предприятия.

Об этом он сообщил на встрече редакторов национальных и региональных газет, активистов Национального союза журналистов, передают Українські Новини.

По его словам, сейчас почтовый оператор находится в “затруднительном положении”, так как уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации Пенсионного фонда.

“А этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%. Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников Укрпочты потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений”, - объяснил Чернявский.

Кроме того, после роста минимальной заработной платы компании не хватает денег, которые поступают от Пенсионного фонда.

“К сожалению, в такой ситуации должны признать, что Укрпочта находится на грани банкротства", - подытожил он.

Также Укрпочта должна крупным изданиям около 260 млн грн, которые по условиям контракта должна выплатить в конце июля-начала августа. Но в компании надеются на рассрочку выплаты с авансированием 40%.

Отмечается, что впервые Укрпочта существенно задержала расчеты с украинскими издателями в начале 2017 года, сразу после введения нового уровня минимальной заработной платы в размере 3 200 грн.

Напомним, что Укрпочта в 2017 году получила 203 млн грн убытка, при этом чистый доход компании увеличился на 19,6% до 5,5 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.