Готовимся к зиме. Власти подсчитали, сколько Украине нужно денег на дополнительный импорт газа

Объем финансирования дополнительного импорта газа составляет около 2 млрд евро, которые Украина привлечет из внутренних резервов и помощи от партнеров.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству, передает Укринформ.

«Необходимый объем финансирования дополнительного импорта газа около 2 млрд евро. Он будет закрываться двумя путями — внутренний резерв и внешняя помощь партнеров. Внутренний резерв — речь идет о резервном фонде, из которого мы вчера (23 октября — ред.) действительно выделили средства. И также это финансирование банковского сектора Украины, деятельности компании Нафтогаз. Вторая часть — это помощь от наших партнеров через гранты и через займы. Речь идет о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком. Также Норвегия выделяет нам грант 150 млн», — сказала она.

Свириденко сообщила, что состоялась встреча с министром энергетики Германии, «во время которой объявили о дополнительных 60 млн евро в соответствующий фонд, эти средства будут направляться на импорт газа».

Премьер напомнила, что Украина планировала накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа. По ее словам, эта цель была выполнена, но из-за российских атак на газовую инфраструктуру Украине «срочно надо решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа».

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о выделении 8,4 млрд грн на закупку газа для нужд отопительного сезона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ будет делать все, чтобы лишить Украину добычи собственного газа. «Поставленная задача — параллельно иметь деньги на импорт, чтобы у людей был газ. И мы понимаем, какой объем денег. И считаем, что мы будем готовы к такому», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, в ночь на 3 октября российские агрессоры совершили самую массовую атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны. Под ударами были объекты в Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, были атакованы объекты газодобычи энергохолдинга ДТЭК.