На Донбассе полностью остановился захваченный завод Ахметова

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), который юридически принадлежит группе Метинвест, но находится в управлении комапнии Внешторгсервис беглого олигарха Сергея Курченко, полностью остановлен после масштабного пожара, который произошел 6 апреля в конверторном цеху.

Согласно сообщению так называемого МЧС террористической организации "ДНР", в результате пожара в главном корпусе конверторного цеха ЕМЗ уничтожено оборудование, а также пульты управления, передает отраслевой портал uaprom.

"Для ликвидации данного пожара от МЧС привлекалось 11 единиц техники и 27 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет", - заверили террористы.

В то же время, по словам очевидцев, на ЕМЗ прогорел ковш со сталью. Кроме того, сгорела одна из двух машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

Более того, вследствие пожара пришлось перевести на "тихий ход" две доменные печи №3 и №5, а также остановить два конвертора, две МНЛЗ и алгофабрику.

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) – металлургическое предприятие полного цикла. Входит в холдинг Метинвест. В марте 2017 года Метинвест потеряла контроль над активами и имуществом завода на неконтролируемой территории. По данным СМИ, ЕМЗ контролируется беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,2%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,8%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.