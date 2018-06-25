На "дочку" российского Сбербанка нашелся новый покупатель

Белорусский Паритетбанк второй раз подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов для приобретения украинской "дочки" российского Сбербанка.

Об этом говорится в сообщении белорусского банка.

"Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития Паритетбанка", - цитируется в сообщении председатель правления Паритетбанка Сергей Белов.

В банке отметили, что у них было "достаточно времени, чтобы внимательно изучить" требования регулятора Украины и "надлежащим образом" подготовиться к участию в сделке.

"В случае принятия Национальным банком Украины положительного решения мы готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках", - отметил руководитель белорусского банка.

Условия сделки будут опубликованы в отчетности Паритетбанка, если НБУ одобрит ее.

Ранее в декабре 2017 года Паритетбанк уже подавал пакет документов в Нацбанк для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. Однако 19 марта 2018 года НБУ отказа Паритетбанку в приобретении 100% акций из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Паритетбанк входит в группу средних белорусских банков, занимая 15-е место по размеру активов среди 24 действующих белорусских банков. Активы банка на конец 2017 года составили 365,8 млн белорусских рублей, увеличившись за год на 2,3%.

Собствеником 99,83% акций Паритетбанка является государство в лице Госкомитета по имуществу (ГКИ). Паритетбанк является правопреемником банка Поиск, который был создан в январе 1991 года на базе Жилсоцбанка СССР по инициативе крупных предприятий Минска. В 2004 году банк был переименован в Паритетбанк.

Сбербанк (Киев) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. На 1 января 2018 года по размеру активов финучреждение занимало 6-е место среди 84 действовавших в Украине банков.