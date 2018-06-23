МВФ оценил механизм назначения руководства крупнейших украинских госкомпаний

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает первые результаты работы обновленного порядка назначения руководителей крупнейших госкомпаний, рассчитывая на формирование сильных наблюдательных органов.

Об этом заявил, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

"Первый опыт обновленного номинационного процесса позитивный: наблюдательный совет Укрзализныци сбалансирован и состоит из квалифицированных специалистов", – сказал Люнгман, добавив, что квалификация всех рассмотренных номинационным комитетом кандидатов высокая.

Логмана также отметил, что это дает основания рассчитывать на формирование сильных набсоветов и в других госкомпаниях, и, соответственно, ожидать усиления в них корпоративного управления

"Обновленный порядок хорошо структурирован и включает исчерпывающий набор требования для отбора наиболее подходящих кандидатов", – подчеркнул представитель МВФ.

Напомним, 20 июня Кабмин утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета Укрзализныци.