Multiplex намерен открыть кинотеатр нового формата в киевском ЦУМе

Мультиплекс-Холдинг, развивающий в Украине сеть кинотеатров Multiplex, ведет переговоры с менеджментом киевского универмага ЦУМ об открытии кинотеатра в новом формате "премиум".

Об этом сообщил коммерческий директор компании Виталий Писаренко агентству Интерфакс-Украина.

"Мы находимся на финальной стадии переговоров, осталось согласовать отдельные детали… В ближайшие несколько недель мы должны его (договор аренды – ред.) подписать", - сказал он.

По его словам, после подписания договора потребуется до полугода на открытие кинотеатра.

"Это будет формат, который соответствует аудитории самого универмага – "премиум". Думаю, это будет очень востребовано в центре Киева", - сказал Писаренко.

В целом, по его словам, до конца 2019 года Multiplex планирует открыть еще около 40 кинозалов (около пяти объектов).

"У нас большие планы на следующий год. О чем могу сказать конкретно – откроемся в ТРК Spartak во Львове, в конце (текущего, - ред.) года – в ТРЦ Gagarin Plaza в Одессе, который станет нашим первым кинотеатром в этом городе", - подчеркнул Писаренко.

Компания Мультиплекс-Холдинг основана в 2003 году. По состоянию на ноябрь 2018 года сеть насчитывала 26 кинотеатра, расположенных в Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Черкассах, Ривном, Хмельницком, Житомире, Херсоне, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Полтаве, Львове, Луцке, Чернигове и Харькове.