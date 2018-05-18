Мотор Сич стала лидером по торговле акциями на одной из фондовых бирж

Компания возглавила рейтинг наиболее торгуемых акций на фондовой бирже ПФТС

Паевые ценные бумаги одного из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники - компании Мотор Сичи возглавили рейтинг наиболее торгуемых акций на фондовой бирже ПФТС в январе-апреле.

Об этом сообщили в ПФТС, передают Українські Новини.

Второе место в рейтинге паевых ценных бумаг заняли акции госпредприятия Центрэнерго.

Также наиболее торгуемыми корпоративными облигациями в январе-апреле были облигации ТАСкомбанка (серия F).

Напомним, что 21 марта на Украинской бирже состоялся аукцион по продаже акций компании Мотор Сич. Тогда было продано почти 5 тыс. акции запорожского предприятия.

Кроме того, 26 марта акции Мотор Сич продали с аукциона по рекордной цене.

Добавим, что 23 апреля, Служба безопасности Украины провела обыски в Мотор Сичи. По данным СБУ, иностранные владельцы компании осуществляли косвенную концентрацию контрольного пакета акций Мотор Сичи, оформленного на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

Правоохранители заявляли, что контрольным пакетом Мотор Сичи завладели иностранцы, чтобы перенести производство, передать технологии и ослабить Украину. В связи с этим, торговлю акциями Мотор Сичи остановила Украинская биржа и ПФТС.

Кроме того, 16 мая Беларусь возбудила уголовное дело против руководства Мотор Сичи.

Мотор Сич – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АО Business House Helena (Панама). В 2017 году Мотор Сич увеличила прибыль на 52% (1,1 млрд грн) - до 3,1 млрд грн.