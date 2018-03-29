Мотор Сич собрался начать производство нового легкого вертолета - СМИ

Предполагается, что серийное производство новой машины может быть развернуто уже в 2018 году

Один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники Мотор Сич планирует начать производство нового легкого гражданского вертолета МСД-2 Надия дальностью полета 1 тыс. км.

Об этом сообщило руководство предприятия, передает Интерфакс-Украина.

"В первой половине года планируем завершить начатую в прошлом году сертификацию нового МСД-2 Надия", - сказал собеседник.

Он также отметил, что вертолет планируется сертифицировать, в первую очередь, в Госавиаслужбе Украины.

Также собеседник агентства заявил, что уже собран и поднят в воздух опытный образец МСД-2 Надия. Согласно предварительным планам, серийное производство новой машины может быть развернуто уже в 2018 году.

"В настоящее время начата презентация новой вертолетной техники потенциальным заказчикам", – рассказал он.

МСД-2 Надия - это гражданская версия легкого вертолета на 7 пассажиров дальностью полета 1 тыс. км. Вертолет оснащен турбовальным газотурбинным двигателем четвертого поколения МС-450 мощностью 450 л.с. Также возможна модификация машины для потребностей силовых структур, включая ГСЧС, и санитарной авиации.

Напомним, в 2015 году компания Мотор Сич начала поставки ВСУ и силовым структурам в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) ремоторизированных по заказу Министерства обороны многоцелевых Ми-8МСБ и Ми-2МСБ различных модификаций.

Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АТ Business House Helena (Панама).