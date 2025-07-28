Российские акции обвалились после заявления Трампа о сокращении ультиматума Путину
Индекс Московской биржи снизился на 1,8% (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Российский рынок акций перешел в режим стремительного падения котировок после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок ультиматума главе Кремля Владимиру Путину по заключению мирного соглашения с Украиной.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Отмечается, что индекс Московской биржи, отражающий котировки акций крупнейших российских компаний, снизился с 2 777,3 до 2 727,2 пункта после заявления Трампа.
За один час (с 14:55 до 16:08 по местному времени) индекс потерял 1,8%, или 1,4 млрд долларов по капитализации.
К 16:31 акции Сбербанка снизились на 1,22%, Газпрома — на 2,77%, Лукойла — на 1,11%, а Совкомфлота — на 2,24%.
Также значительно ослаб рубль: юань подорожал почти на 2%, до 11,27 рубля, а курс доллара на Форексе вырос на 2,1%, до 81,05 рубля.
28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».
«Нет причин ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп в понедельник, 28 июля, во время визита в Шотландию.
Ранее президент США сказал, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.
14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».
"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».
15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что установленный президентом США 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.