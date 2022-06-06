Попытка обойти морскую блокаду. Дунайское пароходство запустило контейнерный караван в Румынию
Загрузка контейнерного каравана Измаил-Констанца (Фото:Украинское Дунайское пароходство)
Украинское Дунайское пароходство сформировало грузоемкий контейнерный караван между украинским портом Измаил и румынским Констанца.
Караван сформирован в конце мая в составе самоходного судна Капитан Ширков и пяти барж (общая вместимость 300 TEU), сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы начинали контейнерные перевозки с небольших объемов, в апреле-мае доля экспортных грузов в разы превышала импорт. Но нам удалось найти баланс, заинтересовать фрахтователей, сформировать нужные объемы груза в обоих направлениях. Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозки будет расти — мы это уже чувствуем», — заявил руководитель компании Дмитрий Москаленко.
«В настоящее время разгрузочные работы в Констанце завершены. Караван уже частично (180 TEU) загружен импортным грузом. Надеемся в конце следующей недели встречать наши суда в Измаиле», — отметили в компании.
В УДП подчеркнули, что контейнерное направление — это возможность использовать флот компании более эффективно, поскольку караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы без полезной нагрузки.
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Ранее сообщалось, что в водах Румынии скопились десятки судов в очереди за украинским зерном.
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