Водные процедуры. В Украине арестовали бизнес российского олигарха по производству минералки 13 июня, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Михаил Фридман, один из крупнейших совладельцев Альфа-групп (Фото:НВ)

Сотрудники Бюро экономической безопасности обеспечили арест корпоративных прав компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежавшей российскому олигарху.

Как сообщили в БЭБ, следствие установило, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из РФ.

«По данным следствия российские бизнесмены пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В частности, по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины», — заявили в Бюро.

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Следственный судья наложил арест на корпоративные права компании (ценные бумаги и денежные средства, являющиеся долями уставного капитала предприятия) на общую сумму 53,4 млн грн.

«По открытым данным одного из консалтинговых агентств, ориентировочная рыночная стоимость бренда в 2021 году составила более 10 млрд грн в эквиваленте», — добавили в БЭБ.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту легализации имущества, полученного преступным путем, совершенное российским олигархом и бизнесменами, проводят детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора. Оперативное сопровождение осуществляет Департамент стратегических расследований Нацполиции. С целью всестороннего расследования организовано взаимодействие с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой.

В БЭБ не раскрывают название компании. Однако известно, что международная компания IDS Borjomi International владеет в Украине группой компаний IDS Group, являющейся одним из лидеров на рынке минеральных вод.

Мажоритарным владельцем IDS Borjomi является российская структура Альфа-групп, ключевой фигурой и совладельцем которой является российский миллиардер Михаил Фридман.

В портфеле IDS — бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под ТМ Моршинска, Миргородска, Borjomi, Aqua Life и Hemp Water.

В сентябре 2021 года группа компаний Dragon Capital (владеет журналом НВ, сайтом NV и Радио НВ) приобрела у IDS Borjomi International группу компаний Аква-Эко, занимающуюся производством минеральной воды Трускавецкая.

Как сообщалось, в мае украинский суд арестовал активы офшоров олигарха Михаила Фридмана. Под арест попали счета с бумагами холдинговой компании, которой принадлежит более 40% Альфа-Банка.

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