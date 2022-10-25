Очередное унижение Маска. Tesla настолько зависит от продаж в КНР, что к ее акциям можно относиться, как к китайским — Morgan Stanley 25 октября, 18:46 Илон Маск (Фото:Mike Blake / Reuters)

Компания Tesla Илона Маска настолько зависит от продаж на рынке Китая, что ее акции можно рассматривать как акции технологического сектора КНР.

Об этом заявили аналитики Morgan Stanley, сообщает Business Insider.

«По нашим оценкам, Tesla получает половину своей прибыли на китайском рынке, что, возможно, делает ее акции производными от акций китайских технологических компаний», — заявила команда Morgan Stanley, возглавляемая аналитиком по акциям Адамом Джонасом.

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По их мнению, акции Tesla могут начать вести себя как акции технологических компаний, котирующиеся в индексах Hang Seng или Shanghai Composite. Причем эта зависимость может сохранятся как минимум до 2030 года.

При этом последние данные о китайской экономике заставляют усомнится, что рост ВПП страны в 2022 году достигнет целевого уровня, установленного властью в размере 5,5%. В частности, в третьем квартале рост ВВП КНР составил всего 3,9%. Причинами стали как политика «нулевой терпимости» к COVID-19, так и кризис на рынке недвижимости.

На этом фоне индекс Hang Seng Tech, который отслеживает динамику 30 акций крупнейших китайский компаний с листингом на Гонконгской бирже, с начала года потерял почти 50%. Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что акции Tesla могут начать вести себя также, как и индекс Hang Seng Tech.

Кроме того, 24 октября Tesla снизила цены на свои электромобили Model 3 и Model Y в Китае на 9%.

«Снижение цен, объявленное Tesla в Китае, может повлиять на и без того слабые настроения рынка», — заявили в Morgan Stanley.

Кроме того, указывают аналитики, зависимость Tesla от продаж в Китае делает ее еще более уязвимой перед ростом геополитической напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Как сообщалось, с начала года акции Tesla с начала года потеряли в цене 43%, тогда как фондовый индекс S&P 500 снизился на 21%.