Moody's увидело просвет в украинской банковской системе

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный.

Об этом сообщил аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф, передает finclub.

В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12-18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.

"Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль", - отметил Дорф.

Ранее Moody's прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины на 3,5% в 2018 году.

Напомним, что 2017 год банковский сектор Украины завершил с убытком 24,4 млрд грн. Убыток преимущественно сформировали Приватбанк и два банка с российским капиталом.

В 2017 году с рынка ушло 14 банков, на которые на начало года приходилось 1,7% чистых активов всей банковской системы Украины.