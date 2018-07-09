Moody's увидело просвет в украинской банковской системе

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Moody's повысило прогноз для банковской системы Украины

Moody's повысило прогноз для банковской системы Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный. 

Об этом сообщил аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф, передает finclub.

В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12-18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.

"Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль", - отметил Дорф.

Ранее Moody's прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины на 3,5% в 2018 году.

Напомним, что 2017 год банковский сектор Украины завершил с убытком 24,4 млрд грн. Убыток преимущественно сформировали Приватбанк и два банка с российским капиталом.

В 2017 году с рынка ушло 14 банков, на которые на начало года приходилось 1,7% чистых активов всей банковской системы Украины.

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