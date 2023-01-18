Два mono — это stereo. monobank открывает банк в Польше
Олег Гороховский (Фото:НВ)
monobank выходит на рынок Польши с проектом stereo by mono. Сегодня, 18 января, стартует предварительный заказ на карты банка. Официальный выпуск планируется к концу первого квартала 2023 года.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
«По разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев. Мы рассчитываем, прежде всего, на них, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса», — заявил Гороховский.
Он отметил, что mono «хочет дать украинцам то, чего им так не хватает в Европе». В частности:
- общение на украинском;
- дистанционная регистрация через Дію;
- круглосуточная и человеческая поддержка в мессенджерах;
- удобные переводы между картами;
- прямая удобная оплата за разные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка
и т. п.);
- бесплатные переводы в Украине.
Гороховский отметил, что переводы из Польши в Украину — это один из крупнейших каналов поступления валюты в украинскую экономику и monobank хочет «дать украинцам удобный и бесплатный инструмент для переводов в Украину».
Для регистрации потребуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).
Как сообщает Forbes Украина, monobank будет сотрудничать в Польше с местным финучреждением — «дочкой» бельгийского Aion, с 2018 года банк принадлежащего американскому фонду прямых инвестиций Warburg Pincus.
«Это один из европейских лидеров по предоставлению услуг по модели banking as a service», — отметил банкир в комментарии изданию.
Виртуальная карта банка будет выпускаться бесплатно, а физическая будет стоить до 25 злотых.
Кроме обычной версии, stereo будет иметь отдельную платную подписку stereo + с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц. За это клиенты смогут получить:
- бесплатный выпуск физической карты;
- некоторые платежи по IBAN будут бесплатными (без подписки — 5 злотых) ;
- открытие счета в евро и возможность комментировать и реагировать на платежи, как в monobank.
В ноябре 2022 года в собственник Универсал Банка, на лицензии которого работает проект monobank, Сергей Тигипко анонсировал запуск аналога monobank в Польше.