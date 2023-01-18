Два mono — это stereo. monobank открывает банк в Польше

18 января, 09:46
Поделиться:
Олег Гороховский (Фото:НВ)

Олег Гороховский (Фото:НВ)

monobank выходит на рынок Польши с проектом stereo by mono. Сегодня, 18 января, стартует предварительный заказ на карты банка. Официальный выпуск планируется к концу первого квартала 2023 года.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Читайте также:

Олег Гороховский (Фото:НВ/Наталия Кравчук) Покупка Альфа-Банка — не самая безумная идея. Олег Гороховский о сервисах, ставках и чеках от Amazon — интервью с совладельцем Монобанка

«По разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев. Мы рассчитываем, прежде всего, на них, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса», — заявил Гороховский.

Видео дня

Он отметил, что mono «хочет дать украинцам то, чего им так не хватает в Европе». В частности:

  • общение на украинском;
  • дистанционная регистрация через Дію;
  • круглосуточная и человеческая поддержка в мессенджерах;
  • удобные переводы между картами;
  • прямая удобная оплата за разные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т. п.);
  • бесплатные переводы в Украине.

Гороховский отметил, что переводы из Польши в Украину — это один из крупнейших каналов поступления валюты в украинскую экономику и monobank хочет «дать украинцам удобный и бесплатный инструмент для переводов в Украину».

Для регистрации потребуется PESEL омер записи в польской системе регистрации населения).

Как сообщает Forbes Украина, monobank будет сотрудничать в Польше с местным финучреждением — «дочкой» бельгийского Aion, с 2018 года банк принадлежащего американскому фонду прямых инвестиций Warburg Pincus.

«Это один из европейских лидеров по предоставлению услуг по модели banking as a service», — отметил банкир в комментарии изданию.

Виртуальная карта банка будет выпускаться бесплатно, а физическая будет стоить до 25 злотых.

Кроме обычной версии, stereo будет иметь отдельную платную подписку stereo + с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц. За это клиенты смогут получить:

  • бесплатный выпуск физической карты;
  • некоторые платежи по IBAN будут бесплатными (без подписки — 5 злотых) ;
  • открытие счета в евро и возможность комментировать и реагировать на платежи, как в monobank.

В ноябре 2022 года в собственник Универсал Банка, на лицензии которого работает проект monobank, Сергей Тигипко анонсировал запуск аналога monobank в Польше.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Польша Monobank Олег Гороховский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X