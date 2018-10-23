В Moneyveo заявили, что информацию для выдачи фиктивных кредитов брали из ProZorro

Яковенко заявил, что интернет-сайт Moneyveo.UA выдал кредит третьим лицам, оформившим договор на его имя

Микрофинансовая организация Moneyveo отмечает необходимость ограничения доступа к персональным данным в системе ProZorro в связи с имевшими место случаями мошенничества с использованием таких данных.

Об этом сообщил директор по маркетингу Moneyveo Максим Параска, передает Интерфакс-Украина.

"Мы активно работаем с правоохранительными органами для поиска мошенников, которые воспользовались персональными данными участников системы ProZorro. Отдельный вопрос также к системе ProZorro, где персональные данные доступны всем без исключения", – написал он в ответ на заявление сооснователя компании DroneUA Валерия Яковенко о мошенничестве с его персональными данными/

По словам Яковенко, интернет-сайт Moneyveo.UA выдал кредит третьим лицам, оформившим договор на его имя.

"Об этом я узнал случайно… Договор открыт по документам, размещенным на сайте ProZorro. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что два льготных овердрафта по моим картам на общую круглую сумму просто испарились. То есть вся кредитная история, накопленная моей зарплатой, миллионами гривень уплаченных налогов канули в лету", – добавил он.

Также сооснователь DroneUA подозревает, что, возможно, при оформлении онлайн-договора не произошла сверка имени владельца банковской карты и имени, указанного в предоставленных документах.

"Некоторое время тому у нас была возможность получать кредит на карту "на предъявителя". Но сейчас такой возможности нет – мы реализовали сверку собственника карты многих банков и заявителя. Все происходит автоматически", – прокомментировал Параска.

В свою очередь первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов отметил, что сокрытие персональных данных в системе электронных закупок приведет к увеличению коррупционных рисков.

"Это открывает более прямые и очевидные способы мошенничества на тендерах. Поэтому мы твердо придерживаемся идеи, что вся информация должна быть открытой".

Система ProZorro.Продажи - электронная торговая система, созданная по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального Банка Украины и украинских электронных площадок.

Проект ProZorro.Продажи начал работу по сотрудничеству с Фондом гарантирования вкладов физических лиц - реализации имущества неплатежеспособных банков в 2016 году.

Напомним, ранее в Moneyveo заявили об обысках в своем офисе и изъятии техники и документов. Обыски проводили СБУ и прокуратура.

По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.

Позже стало известно, что СБУ совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью "псевдокредитования", то есть оформления фиктивных кредитных договоров.

Moneyveo - украинская ИТ и финтех компания, предоставляющая услуги онлайн-микрокредитования. Компания имеет около 200 сотрудников и обслуживает более 400 тыс. клиентов. Основателями компании являются Виктор Топалов (среди учредителей значится его жена ЕленаТопалова) и Михаил Лизанец.