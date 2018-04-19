Молокоперерабатывающие заводы заподозрили в ценовом сговоре

Ассоциация производителей молока (АПМ) подала заявление в Антимонопольный комитет Украины относительно необоснованного снижения закупочных цен на сырье и возможного сговора перерабатывающих заводов.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

Так, к АПМ обратились руководители хозяйств-членов ассоциации из-за стремительного одновременного занижения цен на сырье по всему рынку.

Согласно протоколам, полученным фермами от перерабатывающих заводов, цены на молоко от 16 апреля снизятся до 8,5-8,7 грн/кг, что составляет более 10% падения с начала года.

Отмечается, что такое снижение является критическим для молочного скотоводства, так как операционная себестоимость производства молока в течение 2017 года выросла более чем на треть и в январе 2018 достигла 8,5-9 грн/кг молока.

В ассоциации заявили, что цены на готовую молочную продукцию в супермаркетах не падают, а на некоторые продукты даже продолжают расти.

Больше всего от занижения цен пострадали высокотехнологичные хозяйства, которые производят молоко сорта экстра.

По данным АВМ, производство молока из года в год снижается - в 2017 году в Украине было произведено 10,3 млн тонн молока, что на 53 тыс. тонн меньше, чем в 2016 году. Поголовье коров также сокращается - в прошлом году численность скота уменьшилась на 4,5% - до 2 млн голов.