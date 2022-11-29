Не обращая внимания на Газпром. Молдова возобновила виртуальный реверс газа в Украину 29 ноября, 08:49 Молдова и Украина обмениваются газом в формате виртуального реверса (Фото:Укртрансгаз)

Молдова возобновляет виртуальный реверс газа в Украину, остановленный в понедельник, 28 ноября.

На вторник, 29 ноября, на пограничной газоизмерительной станции Гребеники (главный коридор поставок российского газа в Молдову) заявлены номинации как в прямом, так и в реверсном направлении (из Молдовы в Украину), сообщает Интерфакс.

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Из 6,1 млн кубометров, заявленных к транзиту в Молдову на газовые сутки 29 ноября, большая часть — 3,9 млн кубометров — заявлена как реверс в Украину. При этом молдавская сторона постоянно напоминает, что запрашивает значительно больше российского газа, чем получает в настоящее время.

Оператор ГТС Украины принял от Газпрома заявку на транзит на 29 ноября в объеме 42,4 млн кубометров — как и в предыдущие дни и месяцы, начиная с мая. Соответственно, Газпром не реализовал угрозу сократить транзит.

Как сообщалось, Газпром использовал реверсные поставки из Молдовы в Украину как повод заявить об «оседании в Украине» российского газа, предназначенного молдавским потребителям. В итоге в Газпроме пригрозили сократить транзит газа через Украину в Молдову.

После этого вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что оставшийся в Украине газ является резервами Молдовы, которая не имеет своих ПХГ.

В компании Оператор ГТС Украины также разоблачили ложь Газпрома. Там сообщили, что с начала сентября 2022 года Молдова после долгих лет наработок ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. С конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения Гребеники осуществляется именно в форме виртуального реверса.