Молдова продала крупнейшую авиакомпанию за $71 млн

Молдавская компания Civil Aviation Group стала победителем конкурса на приватизацию государственной авиакомпании Air Moldova.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности Молдовы, передает агентство Интерфакс-Украина.

Стоимость сделки составит 1,2 млрд леев ($71 млн по текущему курсу), однако в госбюджет попадет только 50 млн леев – остальные деньги должны пойти на погашение задолженностей авиакомпании.

Среди акционеров Civil Aviation Group – румынская авиакомпания Blue Air и два физических лица – гражданина Молдовы: Сергей Мельник и Андрей Янович. По неофициальным данным, доля румынской Blue Air в уставном капитале компании 49%, а у двух физлиц по 25,5%. Директором Civil Aviation Group является бывший руководитель аэропорта Рига Дзинтарс Померс.

Согласно официальной информации, уставный капитал предприятия составляет 301,5 млн леев (около $19 млн). На балансе предприятия три самолета, еще четыре самолета, которые использует авиакомпания, находятся в оперативном лизинге. В Air Moldova работают около 550 сотрудников.

В настоящее время Air Moldova перевозит почти 50% общего количества пассажиров, следующих через международный аэропорт Кишинева.

Слухи о приватизации единственной в Молдове государственной авиакомпании ходили давно из-за ее неэффективности. В конце прошлого года Совет по конкуренции утвердил предоставление кредита и реструктуризацию долгов Air Moldova.

Прошлый год Air Moldova закончила с чистым убытком в 190 млн леев. В последние годы отмечалась тенденция к росту общей задолженности с 604,6 млн леев в 2013 году (по курсу на то время - около $50 млн) до 1,1 млрд леев в 2017 году ($67 млн).