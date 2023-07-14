Кишинев спешит на помощь. Молдавская железная дорога предоставила скидки на перевозки украинского зерна

14 июля, 11:06
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Молдавская железная дорога предоставила скидки на грузоперевозки украинских с/х товаров (Фото:railway.supply)

Молдавская железная дорога предоставила скидки на грузоперевозки украинских с/х товаров (Фото:railway.supply)

Молдавская железная дорога согласовала предоставление скидки в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.

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Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года, сообщили в Министерстве агрополитики и продовольствия Украины.

Согласно новым тарифным условиям на транзитные грузы применение коэффициента на скидки к базовым тарифам применяется при условии соблюдения объемов перевозок всеми экспедиторскими организациями.

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Для перерасчета тарифа необходимо соблюдение одного из двух условий:

— выполнение установленного объема грузовых перевозок за месяц;

— среднемесячный объем перевезенных грузов за последние три месяца больше или равен установленному объему грузовых перевозок за месяц.

С размерами коэффициентов к тарифам можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Украина и Молдова договорились построить мост через Днестр.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Молдова Минагрополитики Железная дорога Украина-Молдова экспорт агропродукции экспорт зерна

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