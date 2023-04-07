Газпром теряет еще один рынок. Молдова заключила договор о поставках газа из Греции, Украины это касается напрямую 7 апреля, 14:13 Молдова заключила рамочный контракт на поставки газа из Греции (Фото:jorono / pixabay)

Молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с греческим газовым оператором DEPA в сфере поставок газа.

Об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов по итогам своего визита в Грецию, сообщает Интерфакс-Украина.

Документ был подписан 6 апреля в рамках визита Парликова в Грецию.

Видео дня

«Греция является главными воротами на юге Европы для сжиженного природного газа, более половины из которого поступает из США», — заявил он.

«Молдавская госкомпания Energocom — первая и пока единственная компания в мире, имеющая практический опыт использования „вертикального коридора“ Греция-Болгария-Румыния-Молдова-Украина. Опыт Energocom в прошлом сезоне с использованием интерконнектора Греция-Болгария показал целесообразность использования Трансбалканского газопровода в реверсном режиме», — отметил министр.

По его словам, сотрудничество Молдовы и Греции в области природного газа позволит лучше использовать подземные газовые хранилища в Украине для повышения безопасности газоснабжения Центральной Европы в зимний период. Благодаря контракту между Energocom и DEPA Молдавия «сможет закупать газ, воспользовавшись выгодными рыночными условиями», отметил Парликов.

Контракт EFET (Европейской федерации энерготрейдеров) является рамочным и предшествует любому договору купли-продажи. Заключение такого контракта является обязательным для компаний, работающих в Европейском союзе, уточнили в компании Energocom.

«Греция на сегодняшний день является стратегическим центром с точки зрения имеющихся источников энергоресурсов. Здесь есть один терминал сжиженного природного газа, второй будет готов к концу года. Этот терминал получает газ из нескольких географических точек, с Востока, из США и Африки, и цены благоприятные», — заявил и.о. директора Energocom Виктор Бынзарь.

До осени 2021 года Молдова покупала газ исключительно у Газпрома. Затем страна стала закупать газ у альтернативных источников. В частности, поставки осуществляются из Румынии.