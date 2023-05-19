Новое унижение Газпрома. Молдова полностью отказалась от российского газа 19 мая, 09:10 Дорин Речан, премьер-министр Молдовы (Фото:Vladislav Culiomza / Reuters)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что страна больше не зависит от поставок российского газа.

«Молдова больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети. Если еще год назад 100% энергоресурсов, потребляемых Молдовой, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок российского газа или электричества. Молдова больше не потребляет российский газ. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески», — заявил Речан на открытии форума по безопасности в черноморском и балканском регионе в Бухаресте. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Со своей стороны, премьер-министр Румынии Николае Чукэ сообщил о заказе технико-экономической оценки транспортировки азербайджанского газа по маршруту Кулеви-Констанца.

Проект предусматривает открытие станции сжижения газа в Кулеви и станции разжижения в Констанце, ввод газа в трубопроводы, откуда его можно транспортировать в любых направлениях.

«Это дополнительный вариант газоснабжения Европы. Если он окажется жизнеспособным, это поможет перепрофилировать Румынию в газовый хаб для соседних государств, Молдовы, в первую очередь», — сказал Чукэ.

Как сообщалось, Молдовагаз и Газпром заключили пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. С 1 октября 2022 года Газпром сократил суточный объем подачи Молдове на 30% - до 5,7 млн кубометров. Российский монополист объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. С тех пор Газпром поставляет в Молдову этот объем газа, что составляет менее 40% потребностей республики.

Молдова использовала российский газ до 3 декабря 2022 года, с 4 декабря поставляет весь объем газа Газпрома в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей страны в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен с 1 апреля 2023 года на шесть месяцев.

Приднестровье не платит за используемый газ много лет, долг региона достигает несколько миллиардов долларов.