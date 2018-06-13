Молдавская авиакомпания возобновит полеты из Киева после двух лет перерыва

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Стоимость авиабилетов начинается от €81 в одну сторону и €157 в обе
Фото: Air Moldova/Facebook

Стоимость авиабилетов начинается от €81 в одну сторону и €157 в обе

Авиакомпания Air Moldova возобновит регулярные рейсы между Киевом и Кишиневом с 1 августа.

Об этом сообщает avianews.com.

После двухлетнего перерыва аэропорт Борисполь будет принимать рейсы на ежедневной основе. Вылеты запланированы на 17:10 из Киева и на 12:20 в обратном направлении из Кишинева, время полета составляет 50 минут.

Стоимость авиабилетов начинается от €81 в одну сторону и €157 в обе, в эту стоимость включен тариф Eco basic с перевозкой ручной клади до 8 кг, за перевозку багажа до 23 кг необходимо доплатить €10 в одну сторону.

На линии Air Moldova намерена использовать реактивные авиалайнеры Embraer 190 и Airbus A319, которые будут чередоваться в зависимости от дня недели.

Напомним, что Air Moldova летала из Кишинева в аэропорт Борисполь до 2015 года, после чего рейсы были прекращены. Также после запрета прямых рейсов между Украиной и Россией в октябре 2015 года авиакомпания в конце 2015 - начале 2016 годов совершала рейсы из Кишинева в киевский аэропорт Жуляны, однако в январе 2016 года полеты также были остановлены.

Сейчас прямые ежедневные рейсы из аэропорта Борисполь в Кишинев выполняет МАУ. Air Moldova продает билеты на эти рейсы под своим кодом, выступая в качестве маркетингового авиаперевозчика.

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