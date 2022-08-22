Скандал вокруг Госкино. «Нам неинтересно здание Довженко-центра», — интервью соинвестора строительства ЖК White Lines 22 августа, 09:11 Эксклюзив НВ Основатель A Development Алексей Баранов говорит, что ему не интересно здание Довженко-центра (Фото:A Development)

Анонсированная Госкино реорганизация Довженко-центра вызвала скандал в обществе из-за возможной потери национального архива фильмов. Имеют ли к нему отношение инвесторы расположенного по соседству ЖК White Lines?

Петиция о запрете реорганизовывать ГП Национальный центр Александра Довженко уже набрала около 10 тыс. подписей, чуть менее половины из необходимых 25 тыс. Планируемое разделение функций центра, которое анонсировало Госкино, на три юридических лица вызвало шквал критики в обществе. ГП после реорганизации должен заниматься исключительно музеем и организацией культурных мероприятий. Находящийся в Довженко-центре фонд анимации планируется передать Украинской анимационной студии. Но больше всего общественность возмутил тот факт, что весь нацархив фильмов, а это более 24 тыс. документов, получит неработающий сейчас Научный центр кинематографии Украины. Коллекцию фильмов собирают с 1991 года, и есть риск, что она будет утеряна.

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По соседству с Довженко-центром компания A Development вместе с UDP Андрея Иванова и Futura Hata Степана Черновецкого строит крупный ЖК White Lines. Интересно ли девелоперу приобрести здание центра после его реорганизации, как компания получила участок под строительство и что происходит с другими крупными проектами A Development — в интервью НВ Бизнес рассказал его основатель Алексей Баранов.

Компания A Development строит ЖК White Lines на участке, который ранее принадлежал ГП Национальный центр Александра Довженко. В 2017 году киевская прокуратура обвиняла бывшего руководителя компании в самовольном захвате участка. Как вы получили эту землю, и на каких условиях?

В 2015 году мы купили 12 зданий, которые располагались на этом участке, у трех собственников. В свое время на этой территории размещалась кинокопировальная фабрика, на базе которой и образовались здания в частной собственности площадью 22 тыс. кв. м, а также ГП Национальный центр Александра Довженко.

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