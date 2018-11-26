Мобильные операторы пообещали бесперебойную связь в случае военного положения

"Большая тройка" мобильных операторов – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell – готовы к работе в условиях военного положения.
Об этом заявили в пресс-службах компаний агентству Интерфакс-Украина.
"Если будут какие-то изменения в порядке и условиях предоставления услуг, мы оперативно сообщим об этом абонентам", – отметили в Киевстаре.
В lifecell подчеркнули, что согласно законодательству, обязанностью операторов является обеспечение полной готовности своих сетей к работе в условиях военного положения.
"Оператор готов обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, в том числе, и возможность оповещения абонентов", – заявили в пресс-службе lifecell, добавив, что более точно сказать об изменениях в работе компании и о том, как это отразится на абонентах, можно будет только после одобрения Верховной Радой указа президента.
В пресс-службе Vodafone Украина также подтвердили готовность обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, уточнив, что перебоев в работе сети в понедельник не наблюдается.
Ранее оператор стационарной связи компания Укртелеком (также является учредителем мобильного оператора стандарта ТриМоб) также заявил о готовности к введению военного положения в стране и тому, чтобы гражданская связь работала в штатном режиме.
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