Мобильные операторы пообещали бесперебойную связь в случае военного положения

"Большая тройка" мобильных операторов – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell – готовы к работе в условиях военного положения.

Об этом заявили в пресс-службах компаний агентству Интерфакс-Украина.

"Если будут какие-то изменения в порядке и условиях предоставления услуг, мы оперативно сообщим об этом абонентам", – отметили в Киевстаре.

В lifecell подчеркнули, что согласно законодательству, обязанностью операторов является обеспечение полной готовности своих сетей к работе в условиях военного положения.

"Оператор готов обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, в том числе, и возможность оповещения абонентов", – заявили в пресс-службе lifecell, добавив, что более точно сказать об изменениях в работе компании и о том, как это отразится на абонентах, можно будет только после одобрения Верховной Радой указа президента.

В пресс-службе Vodafone Украина также подтвердили готовность обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, уточнив, что перебоев в работе сети в понедельник не наблюдается.

Ранее оператор стационарной связи компания Укртелеком (также является учредителем мобильного оператора стандарта ТриМоб) также заявил о готовности к введению военного положения в стране и тому, чтобы гражданская связь работала в штатном режиме.