Заботиться о людях. Держать экономический фронт 20 декабря, 13:00 Новости компаний Тедис

В 2022 году Украина, общество, экономика столкнулись с беспрецедентными вызовами. Противостояние с военной агрессией России стало самым большим стресс-тестом для бизнеса

На фоне падения ВВП на 30% (по данным Кабмина Украины) и инфляции на уровне почти 25% экономический фронт, как бы ни было тяжело, все равно держит строй. В исследовании Ernst & Young Полномасштабная война на территории Украины — реакции, вызовы и действия бизнеса, охватывающем период с 24 февраля по август, отмечены «точки боли», преодолеваемые компаниями.

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Ирина Ивасюк, HR-директор "ТЕДИС Украина"

Ключевыми вызовами стали релокация работников, угроза жизни и здоровью, необходимость сокращения расходов, значительное изменение (или разрушение) цепей снабжения и усложнение логистики, падение показателей деятельности. Фактор логистики мы почувствовали прямо на себе, ведь в ежедневном режиме нужно было корректировать маршруты доставки продукции. Среди приоритетов украинских компаний сегодня это физическая безопасность, здоровье и благополучие сотрудников, обеспечение бесперебойной работы бизнеса, сохранение отношений с отечественными партнерами и клиентами, возобновление цепей снабжения. То есть и в вызовах, и в приоритетах на первом месте человек.

Во время турбулентности, которой еще не было за время независимости Украины, сотрудникам крайне важно не просто знать, а испытывать заботу работодателя о них. Держать в курсе текущих дел и будущих планов, помогать эвакуируемым из опасных городов, заботиться о психоэмоциональном состоянии. И следовать правилу 3К: коммуницировать, коммуницировать и снова коммуницировать.

В «ТЕДИС Украина» 89 сотрудников были переведены с территорий активных боевых действий в другие структурные подразделения: больше всего из Харькова, Краматорска и Мариуполя. Для них помогали с поиском жилья, закупали товары первой необходимости. Мы также сознательно отдали приоритет релоцировавшимся сотрудникам при появлении новых вакансий и регулярно присылаем актуальные предложения. Чтобы помочь коллегам преодолеть последствия стресса, системно проводим вебинары по психологической поддержке. Следует отметить, что сотрудники демонстрируют хороший уровень жизнестойкости.

Фото: Тедис

Отдельное направление работы с персоналом — это поддержка мобилизованных сотрудников. У нас их 108. В корпоративном чате мы сделали отдельную рубрику «Наши герои», в которой рассказываем о них. А также помогаем с материально-техническим обеспечением. Недавно мы провели благотворительный аукцион среди сотрудников, и все вырученные средства перечислили Вооруженным Силам Украины. Ведь от них зависит победа в войне, а наша задача — помогать им в этом, быть надежным тылом и для военных, и для благотворительных и волонтерских организаций. С последними мы активно сотрудничаем через созданный нами Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарной помощи «Допомагаємо. Перемагаємо». За время работы он совершил более 100 поездок, доставил 170 тонн продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии, одежды, медикаментов. В частности, и в деоккупированные города и села. Среди наших партнеров фонды Let’s Help, «Каритас Украины», «Твоя опора», «Полевая кухня Б-50», Starenki. Так что стабильно работающий даже в условиях войны бизнес позволяет выполнять социальную миссию, помогая преодолевать разрушительные последствия враждебных действий.

Если заглянуть в ближайшее будущее, то 49% опрошенных E&Y компаний ожидают, что активные боевые действия завершатся зимой 2022−2023 годов. А дальше, мы, все украинцы, уверены — долгожданная и столь желанная Победа! Все будет Украина!