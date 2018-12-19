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Многомиллиардная сделка. Два фармацевтических гиганта объявили о создании совместного предприятия

Сегодня, 18:42
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68% совместного предприятия будет принадлежать GSK

Фото: GSK via Facebook

Pfizer и GlaxoSmithKline 19 декабря объявили о создании совместного предприятия по производству безрецептурных препаратов.

Как сообщается на сайте Business Wire, доля Pfizer в этом предприятии составит 32%, а GSK - 68%. Оно будет называться GSK Consumer Healthcare.

Объем продаж в этой сфери обеих компаний вместе за 2017 год составил около $12,7 миллиарда.

Pfizer получит право на ежеквартальную выплату соответствующей части прибыли и дивидендов и сможет назначать трех из девяти членов правления совместного предприятия. 

Совместное предприятие станет крупнейшим производителем обезболивающих, респираторных средств, витаминных и минеральных добавок, препаратов для пищеварительной системы, здоровья кожи и ухода за полостью рта.

CNN Business отмечает, что акции GSK подскочили в Лондоне более чем на 7% после объявления о создании совместного с Pfizer предприятия. Это вторая крупная сделка GSK за несколько недель. Недавно она продала большую часть своего индийского бизнеса по питанию, портфель которого включает в себя популярные бренды напитков для здоровья Horlicks and Boost, Unilever (UL) на сумму около $4 миллиардов.

Pfizer получает большую часть прибыли от основного бизнеса по производству рецептурных препаратов, таких как Виагра и Лирика.

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Теги:   Фармрынок Pfizer Фармкомпании Предприятия

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