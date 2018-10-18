Мясная компания Колесникова задумалась о покупке производителя зерновых

Компания АПК-Инвест, собственниками 96% акций которого являются Борис и Светлана Колесниковы, планирует приобрести долю в уставном капитале компании КЗТС Машининг.

Об этом свидетельствует информация Антимонопольного комитета Украины, передает Интерфакс-Украина.

Сделка обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления КЗТС Машининг.

АПК-Инвест (ТМ М'ясна весна) - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины - от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции.

В 2017 году чистая прибыль составила 889,1 млн грн, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее, чистый доход вырос на 37,9% - до 2,6 млрд грн.

КЗТС Машининг создан в 2012 году на базе филиалов Краматорское, Донбасс и ДП Агрофирмы Шахтер. Занимается выращиванием зерновых и масличных культур. Общая площадь земельного банка компании составляет – 14,5 тыс. га.

Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц, учредителями являются Валерий Прилипко (с 20%-ной долей в уставном капитале), народный депутат Максим Ефимов (40%), Руслан Луняченко (40%).

Чистая прибыль в 2017 году КЗТС Машининг сократилась на 8,4% по сравнению с 2016 годом - до 21,5 млн грн, выручка возросла на 12,2% - до 217,4 млн грн.