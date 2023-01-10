МАГАТЭ направит миссии на все украинские АЭС 10 января, 18:56 Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ (Фото:Anna Voitenko / Reuters)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит мониторинговые миссии на все украинские атомные электростнции, чтобы следить за состоянием безопасности в условиях полномасштабной агрессии России.

Об этом рассказал и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга во вторник, 10 января. По его словам, миссия МАГАТЭ прибудет «в ближайшее время».



«Украина пригласила создать мониторинговые миссии МАГАТЭ на всех остальных атомных станциях, включая Чернобыльскую АЭС. МАГАТЭ согласилось, и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС… МАГАТЭ может в реальном времени быть свидетелями того, что на самом деле происходит [на фоне российских обстрелов и атак на энергетическую инфраструктуру Украины]», — заявил он.

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Кориков также сообщил, что на подконтрольной Украине территории эксплуатируются девять энергоблоков АЭС, один из них на плановом ремонте. Все энергоблоки захваченной оккупантами Запорожской АЭС остановлены, россияне не дают вывести их на мощности для работы в энергосистеме Украины. Кориков сказал, что станция сейчас фактически превратилась из производителя в потребителя электрики.

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«Все возможные мощности АЭС, которыми управляет Украина, используются максимальным образом… В последнее время атомные электростанции закрывают более 50% потребления электричества в Украине. И сейчас примерно такая же ситуация остается», — добавил он.

