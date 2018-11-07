Miсrosoft и Amazon контролируют больше 50% украинского рынка облачных сервисов

Украинский рынок публичных облачных сервисов по итогам 2018 года вырастет на 19% составит около $20 млн. Такое количество денег потратят пользователи.
Об этом говорится в предварительных данных компании IDC, пишет liga.net.
Основными поставщиками публичных облачных услуг в Украине по-прежнему являются иностранные провайдеры – их доля на нашем рынке приближается к 75%. Согласно данным IDC, на Amazon Web Services приходится 29% нашего рынка облаков ($4,7 млн), на Microsoft Azure – 27% ($4,4 млн), Lattelecom – 10% ($1,6 млн). Украинские провайдеры облаков довольствуются малым: Де Ново – 11% ($1,9 млн), GigaCloud – 3% ($0,6 млн)
Ожидается, что рынок центров обработки данных при этом вырастет в 2018 году на 7,7% – до $16,9 млн
Также отмечается, что в прошлом, 2017 году, объем украинского рынка публичных инфраструктурных облаков впервые превысил размеры рынка традиционных сервисов ЦОД (таких, как Colocation).
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