Мировые цены на нефть упали до минимума за полтора месяца

Мировые цены на нефть достигли минимума за последние 6 недель в ожидании переговоров ведущих нефтедобывающих стран, передает Financial Times.

Так, по состоянию на 8:05 по Киеву 18 июня на лондонской бирже ICE Futures котировки августовских фючерсов на нефть Brent упали на $0,83 (1,13%) – до $72,61 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах NYMEX к этому времени упала на $1,29 (1,98%) – до $63,77 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent опустилась на 4%, WTI - на 2,7%.

Отметим, что 22 июня в Вене состоится заседание ОПЕК. В переговорах примут участие как представители стран картеля, так и те, кто находится вне объединения. В частности, будет обсуждаться предложение Саудовской Аравии и России об увеличении нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки в третьем квартале текущего года.