Мировые цены на нефть превысили четырехлетний максимум

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Нефть Brent поднялась выше $82
Фото: Pixabay

Нефть Brent поднялась выше $82

Цены на нефть эталонных марок продолжили рост в ходе торгов во вторник, 25 сентября. Brent поднялась выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки нефти на мировой рынок из-за санкций США.

Так, ноябрьский фьючерс на Brent к 14:30 по Киеву поднялся на $0,47 (+0,58%), до $81,86 за баррель. При этом ранее в ходе торгов котировка достигала $82,2 за баррель, передает агентство Интерфакс-Украина.

WTI с поставкой в ноябре подорожала на $0,33 (+0,46%) – до $72,4 за баррель.

Трейдеры продолжают радоваться тому, что ОПЕК+ не стала согласовывать повышение объемов добычи, на котором настаивал американский президент Дональд Трамп.

Ведущие инвестбанки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее повышение: Bank of America Corp. поднял оценку среднегодовой цены Brent на 2019 год на $5 – до $80 за баррель, WTI – на $2, до $71 за баррель.

Ранее нефтяные прогнозы улучшил JPMorgan Chase. Аналитики банка подняли прогноз средней цены сорта Brent в ближайшие полгода на $22 – до $85 за баррель, марки WTI – на $20, до $76 за баррель. При этом они не исключают вероятности достижения котировками отметки в $90 за баррель.

Цена нефти марки Brent может подскочить до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.

По его словам, ситуация на мировом рынке ужесточается, поскольку Саудовская Аравия и Россия заявили об отсутствии намерений наращивать добычу, а производство в Венесуэле и Ливии сокращается.

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