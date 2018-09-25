Мировые цены на нефть подскочили до рекорда за 4 года

0 комментировать
Цена нефти Brent превысила $81

Цена нефти Brent превысила $81

Цены на нефть эталонных марок уверенно росли в ходе торгов в понедельник, 24 сентября, на заявлениях ОПЕК+, в результате чего цена марки Brent поднялась выше отметки $81 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 по Киеву подорожали на $2,52 (3,2%) и торговались на уровне $81,32 за баррель, передает агентство Интерфакс-Украина. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,82 (2,57%) – до $72,6 за баррель.

Brent зафиксировала предыдущий максимум текущего года в мае, тогда цены достигали $80,50 за баррель.

Ряд аналитиков полагают, что ОПЕК и другие крупные страны-производители нацелены на наращивание добычи нефти для компенсации сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, сообщает Dow Jones. В то же время другие эксперты считают, что подорожание нефти делает котировки более уязвимыми к быстрым откатам, учитывая опасения относительно темпов роста мировой экономики и желания ОПЕК сохранить цены ниже $80 за баррель.

Отметим, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Нефтетрейдеры Mercuria и Trafigura считают, что нефть в ближайшие месяцы может подорожать до $100 за баррель впервые с лета 2014 года.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили прогноз цены нефти марки Brent в следующем году до $80 за баррель с ранее ожидавшихся $75 за баррель. Банк отметил, что в предыдущих оценках сокращение экспорта Ирана оценивалось в 500 тыс. баррелей в сутки, однако теперь он исходит из 1 млн б/с, в том числе из-за более агрессивной позиции США.

Эксперты BoAML также повысили оценку Brent с $90 за баррель до $95 за баррель на конец второго квартала следующего года.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Ольга Афанасьева
Ольга Афанасьева Женщины в венчурном капитале. Мифы и реальность 0

Несколько лет назад я была на встрече венчурных капиталистов в Амстердаме. Это было закрытое неформальное мероприятие, где собралось около 80 голландских инвесторов. Непринужденная атмосфера и интересные разговоры об особенностях инновационных экосистем наших стран.

Максим Мартынюк
Максим Мартынюк Промежуточный happy end 0

На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями.  Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Как проходят переговоры с МВФ 0

Переговоры между МВФ и Кабинетом министров Украины идут полным ходом. Правда, проходят они в не совсем простой обстановке – пространства для маневра у украинского правительства немного.

Олег Кирилюк
Олег Кирилюк Теневые лоббисты сбивают цену на украинские недра 0

Госгеонедра снова оказались под огнем критики в СМИ. В чем же нас обвиняют? В том, что мы оцениваем право на пользование месторождением с углеводородным сырьем в 3 млрд грн, а нас критикуют, что его следует оценивать в 30 млн грн .

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове