Мировые цены на нефть обвалились рекордными темпами

Нефть на азиатских торгах в среду, 7 ноября, продолжила снижение после публикации отраслевых данных об очередном увеличении товарных запасов топлива в США.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 по Киеву уменьшилась на $0,13 (0,18%) – до $72 за баррель, передает агентство Интерфакс. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,32 (0,51%) – до $61,89 за баррель.

При этом, по итогам предыдущей сессии цена Brent упала на $1,04 (1,42%) – до $72,13 за баррель, а нефть WTI опустилась на $0,89 (1,41%) – до $62,21 за баррель.

WTI дешевеет уже восемь сессий подряд, что является самым длительным периодом падения цен с 2014 года. Участники рынка ждут, что дефицита поставок не будет в условиях роста нефтедобычи в США и ряда исключений из иранских санкций, позволяющих Тегерану продолжить производство и экспорт нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, подскочили на 7,83 млн баррелей. API сообщает о росте запасов пятую неделю подряд, пишет Oil Price.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 17:30 по киевскому времени в среду, 7 ноября. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,1 млн баррелей и сокращение для дистиллятов на 2,03 млн баррелей.