Мировой табачный гигант решил выращивать марихуану Сегодня, 08:56 102 Цей матеріал також доступний українською В дальнейшем Altria сможет увеличить свою долю до 55% Фото: pexels

Производитель сигарет Marlboro в США - компания Altria Group Inc - купила 45% акций фирмы Cronos, которая занимается выращиванием марихуаны в Канаде.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Altria купила 146,2 млн акций компании. Одна акция обошлась ей в $16,25.

В агентстве добавили, что в дальнейшем Altria сможет увеличить свою долю до 55%.

Напомним, что 17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.