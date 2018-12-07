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Мировой табачный гигант решил выращивать марихуану

Сегодня, 08:56
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В дальнейшем Altria сможет увеличить свою долю до 55%

Фото: pexels

Производитель сигарет Marlboro в США - компания Altria Group Inc - купила 45% акций фирмы Cronos, которая занимается выращиванием марихуаны в Канаде.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Altria купила 146,2 млн акций компании. Одна акция обошлась ей в $16,25.

В агентстве добавили, что в дальнейшем Altria сможет увеличить свою долю до 55%.

Напомним, что 17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.

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