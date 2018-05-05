Мировой производитель спортивного оборудования построит в Украине свой крупнейший завод

Австрийская компания Head International Holding GmbH – "дочка" Head UK Ltd – планирует построить в Украине завод по производству спортивного оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи с исполнительным директором Head Иоганном Элиашем.

Инвестиционный проект компании Head в Виннице составляет €80 млн и рассчитан на три этапа. В течение 2019-2020 годов будет построен крупнейший завод компании по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления). Количество новых рабочих мест составит на начальном этапе около 300, а с 2022 года во время расширения производства ориентировочное количество новых рабочих мест должно достичь 1 тыс. человек.

Элиаш поделился своими впечатлениями от изменений в Украине и прокомментировал решение компании инвестировать в страну.

"Мы провели тщательный анализ не только Украины, но и других стран. Я считаю, что Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира, даже лучше, чем в Китае", - сказал он.

Исполнительный директор Head также добавил, что очень впечатлен развитием Украины.

"Мне нравится то, что вы инвестируете в сектор обороны 5-7% ВВП. Это гарантирует политическую стабильность. Поразительно, как вы решаете ситуацию с Россией. Договоренности, которые вы достигли с ЕС - это очень хорошо", - сказал Элиаш.

По его словам, британское правительство активно поддерживает идею развития отношений и торговли между Великобританией и Украиной.

"Чем больше мы сделаем для того, чтобы поддержать британский бизнес в Украине, тем лучше. В первую очередь это касается заключения соглашения о зоне свободной торговли", - также добавил Элиаш.

Head UK Ltd. - один из крупнейших мировых производителей и продавцов спортивного оборудования и одежды. Бизнес компании включает пять дивизионов: зимние виды спорта, игры с ракеткой, дайвинг, спортивная одежда и лицензирование. Торговые марки компании HEAD, Penn, Tyrolia, Mares, SSI и rEvo.

Основные рынки – Европа (преимущественно Австрия, Италия, Германия, Франция, Швейцария, страны Бенилюкса, Испания, Великобритания, Чехия, Польша), Северная Америка и Азия.

Head International Holding GmbH - австрийская компания, производящая спортивное оборудование для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производства компании расположены в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. Компания присутствует в 85 странах мира. Также компания Head является спонсором Федерации плавания Украины и пловца сборной Украины №1 Андрея Говорова.