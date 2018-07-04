Мировой портовый оператор зашел во второй крупнейший порт Украины

"Дочка" глобального оператора портовых услуг P&O Maritime – компания P&O Maritime Ukraine, которая с начала 2018 года предоставляет буксирные услуги в порту Южный, начала предоставлять их и в порту Черноморск в Одесской области.

Об этом компания сообщила на своей Facebook-странице.

"Летом 2018 компания P&O Maritime Ukraine начала предоставлять буксирные услуги в порту Черноморск. Таким образом, "дочка" глобального оператора портовых услуг P&O Maritime теперь присутствует в двух крупнейших морских портах Украины – Южном и Черноморске", - говорится в сообщении.

Компания привела в Черноморск три буксира. В экипаж новых буксиров компания привлекла в том числе и сотрудников портофлота Черноморского порта.

Напомним, что в январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему портовому оператору мира DP World Group, получила контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping и начала предоставлять буксирные услуги в порту Южный. Со-инвестором сделки стала инвестиционная компания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко.

P&O Maritime – оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Компания предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group.

DP World Group – один из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании находится в ОАЭ, в порту Джебел-Али (Дубай). Компания оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.