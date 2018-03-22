Мировой кондитерский гигант принудительно выкупит акции своей украинской "дочки"

Монделис в Украине реализует продукцию под торговой маркой Milka и другими

Крупнейший производитель упакованных продуктов питания Kraft Foods Entity Holdings B.V. объявил о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев компании Монделис Украина.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает агентство Интерфакс-Украина.

По состоянию на 22 марта Kraft Foods является владельцем 99,94% акций украинской Монделис и намерена направить в ее адрес соответствующие требования о выкупе акций у всех владельцев.

Монделис Украина (ранее Крафт Фудз Украина) входит в группу компаний Mondelez International – одного из крупнейших в мире производителей шоколадной продукции, печенья, конфет, жевательной резинки. В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика в Сумской области и дочернее предприятие Чипсы Люкс в Киевской области. Производитель реализует продукцию под торговыми марками Корона, Milka, Барни, TUC, Belvita!, Люкс, Halls, Dirol, Picnic.

Kraft Foods Entity Holdings B.V. работает как дочерняя компания Mondelez International.

Напомним, что принятый 23 марта 2017 года закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО ввел в законодательство страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкупить принадлежащие им акции. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

Ранее с таким же предложением выступил польский PKO Bank Polski, который является мажоритарным владельцем львовского Кредобанка, а также французский банк Credit Agricole – владелец 99,9% украинского банка Креди Агриколь.