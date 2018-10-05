Мировой агрогигант открыл в Украине лабораторию инноваций

Syngenta за последние полтора года запустила пять аналогичных проектов в разных странах мира

Один из крупнейших в мире производителей средств защиты растений и семян компания Syngenta открыла в Киеве лабораторию цифровых инноваций (Digital Innovation Lab), ставшую шестой площадкой в глобальной сети лабораторий компании.

Об этом сообщил руководитель глобального направления цифровые технологии компании Syngenta Бенджамин Нинийо, передает Интерфакс-Украина.

"Наши лаборатории в других странах сосредоточены на исследованиях и изучении потребительского спроса на цифровые продукты, разработке концепций и создании прототипов продуктов. Украинская лаборатория дополнит их работу, предлагая полный цикл разработки решений - от исследований и моделирования тестовых образцов цифровых продуктов до создания рабочих версий, готовых к запуску с реальными пользователями и интегрированного с системами Syngenta", - сказал он.

По его словам, Syngenta за последние полтора года запустила пять аналогичных проектов в разных странах мира. Сейчас лаборатории функционируют в США, Китае, Индии, Сингапуре и Великобритании.

Офис лаборатории в Киеве расположен в инновационном и технологичном парке Unit.city.

Данная лаборатория является самостоятельной единицей организации со своим штатом специалистов и планом активностей. Она оснащена необходимым оборудованием и программным обеспечением, что позволяет создавать цифровые продукты широкого спектра в сфере WEB-разработок, big data, мобильных приложений, виртуальной реальности, интернета вещей.

Отмечается, что агрогигант планирует сделать лабораторию флагманским поставщиком услуг и продуктов для аграриев Украины и Европы.

Как отметил управляющий партнер Unit.city Максим Яковер, Syngenta на самом деле не планировала открывать лабораторию в Украине - выбор стоял между Румынией и Венгрией.

По его словам, наличие такой лаборатории в Украине дает возможность аgritech-стартапам получить партнера для выхода на любой рынок.

"Наличие такой лаборатории в Украине дает возможность аgritech-стартапам получить партнера для выхода на любой рынок, украинским аграриям - тестировать самые современные технологии и решения, специалистам - получать доступ к лучшим мировым практикам, быть в курсе актуальных проблем и вызовов и, соответственно, возможность создавать необходимые на сегодня продукты", - добавил он.

"Доля Syngenta на рынке семян подсолнечника в Украине составляет около 35%, семян кукурузы - 7-8%, на рынке средств защиты растений - более 20%", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор компании Syngenta в Украине Гебхард Рогенхофер отметил, что на украинском рынке СЗР много нелегальной продукции.

"Нелегальный рынок СЗР в Украине большой, по мелкой фасовке доля фальсификата - минимум около 70%, по индустриальной фасовке - 20%, в то же время по подделки семян показатель около 10-15%", - отметил гендиректор.

Syngenta - один из мировых лидеров в сфере средств защиты растений и семеноводства. В компании работает 28 тыс. сотрудников более чем в 90 странах мира.