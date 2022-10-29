Газовый хаб между Россией и миром. Благодаря чему Турция увеличила торговлю газами, которые нужны для производства микросхем — инфографика 29 октября, 09:25 Эксклюзив НВ С начала вторжения РФ Турция пыталась взять на себя роль основного посредника в переговорах с Россией (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Россия может экспортировать редкие газы в Украину и другие страны мира через Турцию — данные турецкой статистики.

За 8 месяцев 2022 года Турция существенно увеличила импорт и экспорт редких газов (без учета аргона). Эти газы (неон, криптон, ксенон, гелий и т.д.) используют при производстве полупроводников, микросхем и в ракетно-космической индустрии. Вероятнее всего, увеличение торговли связано с реэкспортом российского газового сырья в Украину и в другие страны мира, говорится в статье НВ Бизнес Неон, война, дефицит чипов. Почему Путин заинтересовался производством ценных газов, поставляемых на мировой рынок Украиной.

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В материале ссылаясь на два независимых источника на рынке инертных газов сообщается, что потребителями российского сырья могут быть украинские производители чистых газов, которые возобновили деятельность после остановки в феврале-марте.

Компания Ингаз, которая частично перенесла бизнес из оккупированного Мариуполя в Одесскую область, отрицает закупку газовых смесей в России и Турции.

В Криоин Инжиниринг (Одесса) не ответили на вопрос о происхождении сырья.

Импорт и экспорт инертных газов (кроме аргона) в/из Турции за 8 мес. 2022 года / Фото: Turkstat, НВ Бизнес

Но по данным Турецкого института статистики (Turkstat), которые имеются в распоряжении НВ Бизнес, в этом году Турция существенно увеличила импорт и экспорт редких и технических газов. С апреля начались регулярные поставки из России и отгрузки в Украину. С мая начался экспорт в Израиль (смотри инфографику). Хотя за предыдущие два года таких поставок не было. Существенно увеличились отгрузки в Иран и Ирак.

Это является дополнительным свидетельством в пользу версии о транзитных поставках российского сырья через Турцию в другие страны мира.



Неон – один из инертных газов, получаемых при разделении воздуха на компоненты. Его доочищают и используют в лазерах литографического оборудования, с помощью которого производятся микросхемы.

Украина до начала войны контролировала около 50% мировой торговли чистым неоном.

Криптон и ксенон используется в ракетно-космических технологиях, например, ионных двигателях.