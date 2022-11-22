А это еще эмбарго не ввели. Мировая экономика в ближайшее время столкнется с дефицитом дизтоплива — Bloomberg 22 ноября, 20:09 Мировой экономике грозит глобальный кризис дизтоплива (Фото:ResoneTIC / Pixabay)

В течение следующих месяцев почти каждый регион планеты может столкнуться с нехваткой дизельного топлива.

Как сообщает Bloomberg, перебои с поставками дизельного топлива почти на всех мировых энергетических рынках усугубили инфляцию и затормозили экономический рост.

«Это, безусловно, самый большой дизельный кризис, который я когда-либо видел», — рассказал Дарио Скаффарди, экс-CEO итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras SpA, проработавший в отрасли почти 40 лет.

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Спотовые цены на ДТ в Нью-Йорке, являющиеся ключевым ориентиром для глобального рынка, за последний год выросли на 50%.

Среди объективных причин возможного дефицита следующие:

— ограниченные поставки сырой нефти;

— последствия пандемии коронавируса, вынудившей закрыть наименее прибыльные мощности по переработке нефти в ДТ;

— забастовки на НПЗ в Европе

— ожидание введения эмбарго на российские нефтепродукты (с февраля 2023 года).

«Ситуация может стать гораздо более драматичной, если Евросоюз откажется от поставок из России. Европа больше зависит от дизельного топлива, чем любой другой регион мира», — сказано в сообщении.

Еще одной причиной дефицита стало такое биржевое явление как бэквордация (backwardation, запаздывание) — ситуация на рынке, когда цены на товары со срочной поставкой (спотовые цены) оказываются выше долгосрочных цен (фьючерсов). Она провоцирует участников рынка к немедленной перепродаже товара, а не накапливанию ресурсов.

Ранее сообщалось, что закупки дизтоплива в ЕС за последний месяц подскочили вдвое.

Евросоюз введет запрет на импорт российских нефтепродуктов, от которых в значительной степени зависит производство дизельного топлива, к 5 февраля 2023 года. В декабре вступит в силу эмбарго на российскую нефть.