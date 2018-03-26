Мировая энергокомпания построит в Украине новую солнечную электростанцию

Норвежская компания Scatec Solar намерена построить солнечную электростанцию мощностью 25 МВт в Каменке Черкасской области.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Юрий Ткаченко, передает пресс-служба ОГА.

Scatec Solar - норвежская компания, которая производит солнечную энергию по всему миру. Компания уже построила и эксплуатирует СЭС мощностью 322 МВт в разных странах, еще 434 МВт фотоэлектрических станций находится на этапе строительства. Scatec Solar работает в Чехии, ЮАР, Руанде, Гондурасе, Иордании.

"На прошлой неделе встретился с вице-президентом по развитию проектов компании Scatec Solar ASA Энн-Мари Лиллейорд и ее партнерами. Они уже в ближайшее время начнут строительство солнечной электростанции в Каменке, мощностью 25 МВт. Со своей стороны Черкасская ОГА оказывает всестороннюю поддержку этому инвестиционному проекту", - отметил он.

Напомним, что летом 2017 года компания UDPR ввела в эксплуатацию Дымерскую солнечную электростанцию в Киевской области.

Кроме того, в апреле прошлого года в Яворовском районе Львовщины открыли первую очередь новой электростанции Озерная мощностью 9,9 МВт.

А в начале января этого года канадская TIU построила солнечную электростанцию установленной мощностью 10,5 МВт в Никополе Днепропетровской области за €10 млн.

В феврале украинская компания Солар Парк построила и ввела в эксплуатацию новую солнечную электростанцию в Запорожской области.