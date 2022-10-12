Производили с участием компании из РФ. Минздрав запретил использовать в Украине 35 лекарственных средств — список, доступные аналоги
Минздрав временно запретил использовать в Украине 35 лекарственных средств (Фото:jarmoluk / Pixabay)
Комиссия МОЗ Украины по прекращению действия регистрационного удостоверения определила перечень из 35 лекарственных средств, подлежащих временному запрету на применение, поскольку производятся с участием субъекта хозяйствования, расположенного в РФ.
Речь идет о 35 медпрепаратах, заявителем которых является компания ОАО Гедеон Рихтер из Венгрии, сообщили в Минздраве.
В Министерстве добавили, что в Украине достаточно аналогов препаратов, лицензия которых подлежит отзыву — поэтому граждане будут обеспечены необходимыми лекарственными средствами.
«Мы должны давить на врага по всем фронтам. Недопустимо спонсировать терроризм и продолжать покупать лекарства, финансируя тем самым страну-агрессора, которая тратит эти средства на летящие на нашу землю ракеты и дроны-камикадзе. При этом у украинского рынка медикаментов достаточно аналогов лекарственных средств, лицензии на которые мы отзываем. Так что пациенты будут иметь доступ к необходимому лечению», — отметил первый замминистра Александр Комарида.
Он также добавил, что критерии, в соответствии с которыми принимаются решения об отзыве лицензий, максимально прозрачны и равны. Кроме того, чтобы обеспечить объективность, Минздрав готов обсудить их со всеми заинтересованными сторонами.
Среди временно запрещенных лекарственных средств — такие препараты как Нормодипин, Калумид, Стугерон, Гропринозин, Синглон, Диротон
Как сообщалось, ранее Минздрав призвал украинцев как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса.